Gears Tactics esce a fine anno su Xbox One: arriverà anche su Series X?

In coincidenza dell'ultimo approfondimento tecnico di Gears 5 su Xbox Series X, The Coalition ha confermato che Gears Tactics arriverà a fine anno su console.

Dopo aver discusso delle migliorie grafiche che caratterizzeranno la versione nextgen di Gears 5, gli autori della software house canadese legata agli Xbox Game Studios hanno approfittato della vetrina mediatica offertagli dall'evento digitale a tema Unreal Engine per specificare che "Gears Tactics arriverà su Xbox a fine anno".

Citando in maniera generica la piattaforma Xbox, i rappresentanti di The Coalition alimentano così la speranza dei fan per l'approdo dello spin-off strategico di Gears of War sia su Xbox One che su Xbox Series X, in quest'ultimo caso con un importante aggiornamento grafico e delle ottimizzazioni da fruire gratuitamente (grazie all'ingresso immediato nel Game Pass e allo Smart Delivery di Series X) sulla futura console della casa di Redmond che ricordiamo essere destinata ad arrivare sul mercato a fine 2020.

A ogni modo, un chiarimento sull'eventuale sviluppo di una versione nextgen di Gears Tactics potremmo riceverlo durante l'evento Xbox Series X del 23 luglio o nel corso del ricco pre-show con annunci e World Premiere.