Gears Tactics: primo gameplay trailer e data d'uscita ai Game Awards 2019

Microsoft è stata di parola: in occasione della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2019 ha mostrato il primo gameplay trailer di Gears Tactics, gioco di strategia a turni sviluppato da Splash Damage e ambientato del celebre universo di Gears.

Il filmato introduce alla storia e allo stesso tempo offre il quadro di un titolo incredibilmente ambizioso. La campagna per giocatore singolo sarà ambientata prima della discesa in campo di Marcus Fenix, quindi all'inizio della guerra contro le Locuste, e offrirà oltre 40 ore di contenuti. Le sezioni di gameplay mostrate permettono inoltre di farsi un'idea più precisa sul le meccaniche di gioco proposte dalla produzione e sulle numerose opportunità di personalizzazione.

Per l'occasione, Microsoft e Splash Damage hanno anche annunciato la data d'uscita, fissata per il 28 aprile 2020 su PC Windows 10 (via Microsoft Store e Steam). Come tutte le produzioni di Redmond, verrà reso disponibile fin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass. Tempo addietro Microsoft ha confermato che Gears Tactics verrà lanciato anche su Xbox One, ma ai Game Awards non sono state svelate informazioni su questa specifica versione del gioco.