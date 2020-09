Gears Tactics: la grafica della versione Xbox Series X nel nuovo video gameplay

Gli autori di The Coalition mostrano delle scene di gioco di Gears Tactics tratte dalla versione Xbox Series X dello strategico ambientato nella dimensione sci-fi di Gears of War che, come precisato da Microsoft, arriverà su console Xbox il prossimo 10 novembre.

Nel filmato in questione, visionabile sul canale YouTube di Xbox anche alla risoluzione nativa di 2160p e a 60fps, la sussidiaria canadese degli Xbox Game Studios ci permette così di sbirciare tra le pieghe delle migliorie grafiche e contenutistiche previste per chi giocherà a Gears Tactics su Xbox Series X sin dal lancio della console nextgen della casa di Redmond.

L'approdo su console dello strategico di The Coalition darà modo agli autori di Vancouver di servirsi dell'ottima base di partenza offertagli dalla versione PC di Gears Tactics per affinare l'interfaccia e apportare tutta quella serie di ottimizzazioni necessarie a garantire una migliore esperienza di gioco con un controller. Quanto ai contenuti, il titolo integrerà tutto ciò che è attualmente disponibile su PC, ivi comprese le patch correttive e gli update che ne hanno caratterizzato il periodo post-lancio per arricchirne la storia ambientata 12 prima del Gears of War primigenio.

La battaglia degli eroi di Gears Tactics contro i mostri guidati da Ukkon, l'alto gerarca delle Locuste, partirà ufficialmente su console il 10 novembre su Xbox One, Xbox Series S e X. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione PC di Gears Tactics curata da Tommaso "Todd" Montagnoli.