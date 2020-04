Gears Tactics Guida: tutte le Classi e come sbloccarle

In Gear Tactics, il nuovo strategico di The Coalition ambientato nell'universo di Gears of War, sono presenti cinque classi: supporto, avanguardia, scout, cecchino e mitragliere. In questa mini-guida ve le descriviamo e vi spieghiamo come sbloccarle.

Di seguito elenchiamo tutte le classi disponibili in Gears Tactics, parlandovi dei punti di forza di ciascuna di essi. Vi spieghiamo inoltre come sbloccarle nel corso della campagna.

Supporto

Caratteristiche: la classe di supporto è quella a cui appartiene Gabe. Come suggerisce il nome, questa classe ha lo scopo di supportare i compagni fornendo loro cure e altri bonus di vario genere. L'abilità principale consente di curare un singolo compagno o un intero gruppo di alleati, un aiuto di grande importanza nei combattimenti più impegnativi.

Come sbloccarla: questa classe viene sbloccata durante il Capitolo 4 dell'Atto 1.

Mitragliere

Caratteristiche: la classe del Mitragliere è specializzata negli assalti pesanti, e si rivela particolarmente utile per eliminare intere schiere di nemici. Perfetta da abbinare con la classe Supporto. La sua abilità principale permette di incrementare la precisione e il danno rispettivamente del 30% e del 45%.

Come sbloccarla: questa classe viene sbloccata durante il Capitolo 2 dell'Atto 1.

Avanguardia

Caratteristiche: la classe Avanguardia è quella a cui appartengono Sid e Cole. A tutti gli effetti una classe da tank, indicata per chi vuole combattere in prima linea facendo da apripista agli scontri. La sua abilità consente di recuperare la salute risucchiandola dai nemici.

Come sbloccarla: questa classe è disponibile dall'inizio.

Scout

Caratteristiche: la classe Scout eccelle nel mettersi dietro le linee nemiche con abilità che permettono di occultarsi ed eseguire attacchi furtivi. Queste abilità sono difficili da eseguire ma pagano bene in caso di successo. Perfette per gli scontri ravvicinati e per cogliere di sorpresa gli avversari.

Come sbloccarla: questa classe si sblocca dopo aver salvato dopo aver salvato i primi due Gear nel Capitolo 2 dell'Atto 1.

Cecchino

Caratteristiche: come è facile immaginare, la classe Cecchino è specializzata nei combattimenti a lungo raggio, contesto in cui gode di penalità ridotte. I colpi critici infiggono danni molto alti, consentendo di eliminare bersagli strategicamente significativi anche dalla distanza.

Come sbloccarla: questa classe si sblocca dopo aver incontrato Mikayla nel Capitolo 4 dell'Atto 1.

Voi siete già riusciti a sbloccare tutte le classi di Gears Tactics? Con quale vi state trovando meglio, e quali considerate indispensabili per il vostro stile di gioco? Fatecelo sapere nei commenti.

