Gears Tactics: Microsoft annuncia il pad a tema per Xbox

Per celebrare l'arrivo di Gears Tactics su console, Microsoft ha annunciato che ad accompagnare lo strategico troveremo nei negozi anche una versione speciale del controller.

La periferica in questione, a differenza di quanto avviene solitamente, non verrà prodotta direttamente da Microsoft ma dall'azienda che prende il nome di Controller Gear. Il pad in questione, il cui aspetto è ispirato alle pericolose Locuste, è quello dell'attuale generazione ma sarà perfettamente compatibile con Xbox Series X e S. Nel caso in cui foste interessati all'acquisto, sappiate che è già possibile procedere alla prenotazione della periferica al prezzo di circa 170 dollari: il prezzo elevato è giustificato dal fatto che all'interno della confezione non troverete solo il controller ma anche uno stand per la ricarica abbinato al pad.

Non si conosce ancora la data d'uscita esatta del nuovo controller in edizione limitata, ma possiamo immaginare che sia previsto in concomitanza con il lancio del gioco, in arrivo il prossimo 10 novembre 2020 su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Vi ricordiamo inoltre che gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricare Gears Tactics su console e giocare gratuitamente sin dal day one.