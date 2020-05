Gears Tactics, non solo PC: confermata la finestra di uscita su Xbox One

Abbandonando temporaneamente le atmosfere da sparatutto in terza persona, l'universo di Gears of War ha abbracciato le meccaniche tipiche di una produzione strategica, con l'arrivo sul mercato dell'interessate Gears Tactics.

Il gioco, disponibile anche nel catalogo Xbox Game Pass, è attualmente disponibile esclusivamente nella sua versione PC, con una pubblicazione che ha visto risultati positivi per Gears Tactics anche su Steam. Come già reso noto in passato dagli autori, tuttavia, il gioco arriverà anche su Xbox One: in merito, ulteriori dettagli sono apparsi sul sito di supporto dedicato.



"Tactics è stato concepito da zero appositamente per PC [...] - si legge sul portale - Vogliamo assicurarci che Gears Tactics si adatti a perfezione su console e che non sia un semplice porting, quindi il nostro team sta lavorando duramente per sviluppare un'esperienza personalizzata di qualità. Aspettatevi che Gears Tactics diventi giocabile sulla vostra console Xbox più avanti nell'anno". Si conferma dunque ufficialmente un arrivo dello strategico su ulteriori piattaforme nel corso del tardo 2020.

In attesa di ulteriori informazioni in merito, ricordiamo che lo strategico ambientato nell'universo di Gears of War è attualmente disponibile su PC: per tutti i dettagli sulla produzione, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra Video Recensione in 4K di Gears Tactics.