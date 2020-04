Gears Tactics: soldati COG, gameplay e scene in cinematica al centro del video di lancio

Le fucine digitali di The Coalition sfornano il video di lancio di Gears Tactics per riaprire la stagione di caccia alle Locuste con un trailer che riassume l'esperienza grafica, ludica e contenutistica prevista per chi si immergerà nelle atmosfere del nuovo strategico "alla XCOM" targato Microsoft.

Il nuovo filmato confezionato dalla sussidiaria canadese degli Xbox Game Studios conferma inoltre l'avvenuta partenza della fase di pre-load per gli abbonati a Xbox Game Pass e, naturalmente, per chi ha acquistato il gioco nella sua versione PC in arrivo su Steam e Microsoft Store per Windows 10 il 28 aprile. La versione Xbox One, anch'essa fruibile gratis dagli iscritti a Xbox Game Pass, arriverà invece in un secondo momento.

Tornando invece alle scene immortalate nel video di lancio di Gears Tactics, possiamo osservare il cast di personaggi che guideremo in battaglia assieme a Gabe Diaz, il papà di Kait (protagonista di Gears 5), e alcuni degli scenari che faranno da sfondo alla guerra che combatteremo contro le orde di Locuste comandate dal crudele genetista Ukkon.

Sempre in questo trailer ci viene poi offerta una veloce infarinatura delle meccaniche di gameplay e del sistema di personalizzazione dei soldati COG, in quest'ultimo caso con la duplice possibilità di potenziamento delle armi e di customizzazione estetica dell'armatura. E questo, senza dimenticare la promessa fatta da The Coalition di fare di Gears Tactics un gioco singleplayer senza microtransazioni.