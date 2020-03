Gears Tactics, requisiti di sistema: supporto a Variable Rate Shading

I ragazzi di The Coalition e Splash Damage hanno svelato i requisiti di sistema ufficiali di Gears Tactics, gioco strategico a turni sulla falsariga di X-COM.

Gli sviluppatori sono stati molto precisi, e hanno raggruppato i requisiti in più categorie in modo da adattarle a differenti configurazioni di PC. Hanno inoltre confermato che Gears Tactics includerà il supporto al Variable Rate Shading, una tecnica che permette di aumentare le prestazioni senza una perdita visibile della qualità dell'immagine. In sostanza, il VRS consente di regolare la quantità di operazioni di shading in base alle differenti aree dell'immagine, ad esempio abbassando i dettagli nelle zone dello schermo lontane dal campo visivo del giocatore e aumentandoli in quelle in primo piano. Per maggiori informazioni sulla tecnica vi invitiamo a leggere il nostro speciale sul Variable Rate Shading.

Gears Tactics includerà anche un supporto migliorato all'Async Compute e, grazie alla collaborazione con Intel, l'ottimizzazione per l'architettura Xe-LP. A seguire i requisiti di sistema nel dettaglio:

Minimi per Desktop

OS: Windows 10 64-bit - Update di maggio 2019

CPU: Intel i3 6100/AMD FX-6000

GPU: Radeon R7 260X/GeForce GTX 750 Ti

VRAM: 2GB

RAM: 8GB

DirectX: DirectX 12

Spazio necessario: 45GB

Raccomandati per Desktop

OS: Windows 10 64-bit - Update di maggio 2019

CPU: Intel i5 8400/AMD Ryzen 3

GPU: Radeon RX 570/GeForce GTX 970

VRAM: 4GB

RAM: 8GB

DirectX: DirectX 12

Spazio necessario: 45GB

Ideali per Desktop

OS: Windows 10 64-bit - Update di maggio 2019

CPU: Intel i7 8700/AMD Ryzen 7

GPU: AMD Radeon VII/GeForce RTX 2080

VRAM: 8GB

RAM: 16GB

DirectX: DirectX 12

Spazio necessario: SSD 45GB

Raccomandati per Laptop

OS: Windows 10 64-bit - Update di maggio 2019

CPU: Intel i7 1065G7

GPU: Intel Iris Plus

VRAM: N/A

RAM: 16GB

DirectX: DirectX 12

Spazio necessario: SSD 45GB

Gears Tactics per PC verrà lanciato il prossimo 28 aprile, sia su Microsoft Store che su Steam. Lo stesso giorno verrà reso disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass per PC.