Gears Tactics: risoluzione e fps su Xbox Series X e Series S? Parlano gli sviluppatori

Gli sviluppatori di The Coalition sono tornati a parlare della versione per console di Gears Tactics con un focus particolare su tutti i vantaggi prestazionali di cui i giocatori potranno godere su Xbox Series X e Xbox Series S.

In una lunga intervista rilasciata da Tyler Bielman, desing director di The Coalition che ha affiancato Splash Damage nello sviluppo di Gears Tactics, lo sviluppatore ha parlato del sistema di controlli che accompagnerà la versione per console del fortunato strategico: "Volevamo che fosse un'autentica esperienza prima di tutto per i giocatori PC ma sapevamo che ci saremmo presi del tempo e che lo avremmo portato su console in modo che sembrasse davvero nativo. Il gioco doveva essere fantastico con gli stick in mano e Tactics è molto libero e aperto: non si svolge in una griglia, puoi spostare le unità ovunque sulla mappa. Sapevamo che per renderlo piacevole non avremmo potuto semplicemente simulare il mouse con il controller. Dovevamo aggiungere funzionalità". Sebbene l'ossatura del gioco non sia cambiata, gli sviluppatori hanno aggiunto una serie di possibilità per renderlo pienamente fruibile con il pad tra cui una modalità di precisione che rallenta il cursore e nuove funzioni di snap tra i vari personaggi.

Per quanto riguarda gli aspetti grafici, il technical director Cam McRae ha sottolineato tutti i vantaggi che Gears Tactics avrà sulle console next-gen, elencando nel dettaglio risoluzione e framerate per tutte le piattaforme. Il gioco girerà in 4K e 60 fps su Xbox Series X con un'opzione per i 30 fps sulle cinematiche "non per motivi tecnici ma per il proprio gusto personale". Xbox Series S invece farà girare il gioco a 1440 p e 60 fps mentre Xbox One X proporrà i 4K e 30 fps o i 1440p a 60 fps. Interrogato sulle prestazioni di Xbox One X e Xbox Series S lo sviluppatore ha risposto: "Il gioco è migliore su Series S" aggiungendo che la potenza della nuova console di Microsoft ha permesso di aggiungere molti più dettagli a parità di risoluzione e framerate.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Gears Tactics è già disponibile su PC e arriverà su Xbox One, Xbox Series X e Series S il prossimo 10 novembre.