Gears Tactics: spuntano i cloni di Duke Nukem e del Doom Guy!

Grazie al poliedrico sistema di customizzazione dell'equipaggiamento dei soldati COG schierabili sui campi di battaglia digitali di Gears Tactics, i fan dell'ultimo strategico a turni firmato Microsoft e The Coalition possono ricreare diversi eroi dei videogiochi.

La redazione di RockPaperShotgun ha fatto un salto sui social e sulle pagine dei forum più seguiti dalla community per scoprire che in molti stanno già sfruttando l'editor di personaggi di Gears Tactics per dargli l'aspetto degli eroi videoludici più disparati.

Per rimanere in tema di esclusive Microsoft, alcuni hanno provato ad arruolare nei COG nientemeno che il sergente maggiore Avery Junior Johnson della serie di Halo. Altri, invece, stanno battendo strade decisamente più "tradizionali" per far assumere ai propri soldati digitali l'aspetto del Doom Guy (in onore alla sua ultima avventura targata id Software, il kolossal FPS DOOM Eternal) e dell'immancabile Duke Nukem.

Anche voi state provando a emulare l'aspetto dei vostri eroi videoludici preferiti con l'editor dei personaggi del nuovo strategico di The Coalition ambientato nell'universo di Gears of War? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Gears Tactics nell'attesa che il titolo, attualmente disponibile su PC, approdi anche su Xbox One.