Gears Tactics: svelata la data d'uscita su Xbox One, Series X e S

Microsoft ha finalmente svelato data e prezzo di Xbox Series X ed S con un messaggio, prontamente ripreso dai social di The Coalition, che fissa a sua volta la data di lancio ufficiale delle versioni console di Gears Tactics.

Come possiamo facilmente intuire osservando quanto accaduto in casa Ubisoft con il "riposizionamento" dell'uscita di Assassin's Creed Valhalla e di Watch Dogs Legion, anche lo spin-off strategico della serie di Gears of War rientrerà nella lineup di lancio della prossima famiglia di piattaforme Microsoft. Di conseguenza, Gears Tactics sarà disponibile dal 10 novembre sia su Xbox One che su Xbox Series X e S.

La nuova versione dell'RTS a tema fantascientifico di The Coalition, presumibilmente, vanterà tutta una serie di migliorie e ottimizzazioni all'interfaccia, ai menù e ai comandi in funzione dell'approdo su console. Quanto ai contenuti, l'offerta ludica del titolo sarà identica a quella della versione PC, con una storia ambientata 12 prima del GoW originale e incentrata sull'avvento di Ukkon, un alto gerarca delle Locuste in grado di generare a sua volta un esercito di mostri.

In attesa di ricevere ulteriori dettagli sulle versioni console dello strategico di The Coalition, vi invitiamo a leggere la nostra recensione PC di Gears Tactics a firma di Tommaso "Todd" Montagnoli.