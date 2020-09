Gears Tactics: la versione console supporterà il cross-save con il PC, ma non per Steam

Gears Tactics si prepara ad esordire su console accompagnando l'uscita di Xbox Series X e Xbox Series S. Microsoft ha confermato il supporto al cross-save tra PC e console ma solo a determinate condizioni: i giocatori Steam non potranno infatti accedere alla feature.

Lo strategico direttamente ispirato a Gears of War, uscito su PC lo scorso aprile via Microsoft Store (incluso nel Game Pass) e Steam, supporterà il cross-save con Xbox One e con le nuove Xbox Series X/S solo per la versione presente sullo store proprietario del colosso americano. I giocatori che hanno acquistato il gioco su Steam non potranno infatti usufruire di questa funzionalità.

Indipendentemente dalla piattaforma Gears Tactics riceverà nuovi contenuti che saranno resi disponibili anche ai giocatori PC tramite update. Tra questi, nuovi nemici con abilità inedite e l'arrivo di Jack, il robot volante già visto in Gears 5, con un albero di abilità unico.

Solo qualche giorno fa Microsoft ha presentato il nuovo controller Xbox a tema Gears. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Gears Tactics uscirà su Xbox One il 10 novembre, in tempo per il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S.