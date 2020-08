Gears Tactics per Xbox One: l'uscita potrebbe essere imminente?

Gears Tactics è stato lanciato lo scorso mese di aprile su PC ed è in arrivo anche su Xbox One, apparentemente molto presto almeno a giudicare dalla possibilità di effettuare il preload, opzione inaugurata nelle scorse ore.

"Gears Tactics è il gioco a ritmi serrati di strategia a turni ambientato 12 anni prima del Gears of War originale. Le città sul pianeta Sera stanno iniziando a cadere vittime delle mostruosità che emergono dal sottosuolo: l'Orda di locuste. Gioca nei panni di Gabe Diaz, reclutando, addestrando e comandando le tue squadre nella missione disperata che ha l'obiettivo di cacciare ed eliminare l'inarrestabile e potente capo delle locuste: Ukkon, il mostruoso genio che crea terribili mostri."

Come riportato su Reddit e altri canali, da Xbox Store è effettivamente possibile effettuare il preload di Gears Tactics per Xbox One, la data di uscita non è ancora stata resa nota ma non dovrebbe essere troppo lontana. Che il gioco possa essere pubblicato magari in contemporanea con l'evento Xbox 20/20 di agosto? E' certamente una ipotesi, ma al momento tutto tace da parte della casa di Redmond.

Ufficialmente Gears Tactics per Xbox One è atteso a fine anno, con possibili ottimizzazioni per Xbox Series X, non è escluso però che i piani siano cambiati...