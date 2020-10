Gears Tactics per Xbox One e Xbox Series X e S entra in fase Gold

Dopo aver appreso la notizia del raggiungimento della fase Gold di Cyberpunk 2077, anche dalle fucine digitali di The Coalition arriva la conferma della conclusione dei lavori sulla versione console di Gears Tactics.

La sussidiaria canadese degli Xbox Game Studios festeggia la fine del processo di sviluppo della trasposizione su console Xbox di Gears Tactics e, così facendo, ribadisce che lo strategico ambientato nella dimensione di Gears of War sarà un titolo di lancio di Xbox Series X e S.

Dalle colonne di Xbox Wire, Tyler Bielman di The Coalition invita gli appassionati strategici "alla XCOM" a effettuare il preload di Gears Tactics su Xbox One per poter accedere sin dal 10 novembre all'esperienza offerta dal titolo. Agli acquirenti di Xbox Series X o Series S basterà riversare i dati su un hard disk esterno o servirsi della funzione di trasferimento sulla medesima rete per installare il gioco sull'SSD della console nextgen di Microsoft.

Sin dal lancio, Gears Tactics su console vanterà un totale di 1400 Punti da sbloccare per il proprio Gamerscore, con tantissimi nuovi Obiettivi da conseguire nelle diverse modalità. Gli utenti in preordine e chi giocherà al titolo su Xbox Game Pass prima del 4 dicembre, potrà ricevere il Character Pack di Trashball Cole.

Il recente video su Gears Tactics nextgen per Xbox Series X ha rivelato alcuni dei contenuti dell'upgrade grafico, come la risoluzione nativa di 2160p, il framerate ancorato sui 60fps, la presenza di texture maggiormente definite e l'adozione di un sistema di illuminazione più evoluto. Per un veloce ripasso, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Gears Tactics su PC.