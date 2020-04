Gears Tatics, Valorant, Animal Crossing, tutte le dirette della settimana su Twitch

Inizia una nuova settimana ed è tempo di scoprire cosa ci riserva il palinsesto del canale Twitch di Everyeye.it per i prossimi sette giorni. Dallo spazio quotidiano EveryDay fino alle nuove dirette di Predator Hunting Grounds, Valorant, Apex Legends e tanto altro!

In attesa di definire meglio il calendario di mercoledì 29 aprile vi riportiamo la scaletta in programma, che prevede tra le altre cose anche il commento live dell'evento Google Stadia Connect, in onda martedì 28 aprile dalle 17:30. E ancora Streets of Rage 4, Gears Tatics, GTA Online...

Lunedì 27 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 13:00 - Fallout 76

Ore 15:00 - Magic The Gathering Ikoria feat Simone AKirA Trimarchi

Ore 17:00 - Gears Tactics

Ore 21:30 - Valorant feat Kikachan87

Martedì 28 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd e Mottura

Ore 13:00 - Predator Hunting Grounds

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:30 - Stadia Connect commentato in italiano

Ore 19:00 - Apex Legends feat il Green

Ore 21:00 - Valorant feat. Giorno Gaming

Mercoledì 29 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 13:00 - Da Definire

Giovedì 30 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 13:00 - Follia Dear Father

Ore 15:00 - GTA Online

Ore 17:00 - Granblue Fantasy Versus feat. SchiacciSempre

Ore 19:00 - Call of Duty: Warzone feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni: Il Rotocalco di Everyeye.it

Ore 21:00 - I Giochi dei Guardiani: Destiny 2 feat Giorno Gaming, Fossa e Tuberanza

Venerdì 1 maggio

Ore 10:00 - EveryDay colazione con Fossa e Mottura

Ore 13:00 - Animal Crossing New Horizon: Insetti e Pesci di Maggio

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Super Mario Maker 2 Update feat. Cydonia

Ore 21:00 - A Tutto Indie: Last Day of June feat Be_Frankie

Sabato 2 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa e Mottura

Ore 15:00 - Remnant From the Ashes Swamps of Corsus feat Giorno Gaming

Ore 17:00 - Streets of Rage 4 feat SchiacciSempre

Ore 21:30 - Valorant feat Kikachan

Domenica 3 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Gabriele e Mottura

Ore 15:00 - Rocket League

Ore 17:00 - Star Citizen

Vi aspettiamo tutti i giorni in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Showpotranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.