Gears Ultimate Collection e Gears 6: Microsoft smentisce i recenti rumor

Durante la scorsa settimana si erano diffuse nuove voci sulla serie di Gears of War nel corso dell'ultima puntata del podcast Xbox Era. Le indiscrezioni emerse durante l'appuntamento, tuttavia, sono state smentite da Microsoft.

I curatori di Xbox Era hanno affermato di aver ricevuto del materiale legato a due nuovi progetti di Gears of War in lavorazione presso Microsoft: una raccolta di Gears of War e un nuovo gioco principale della serie. Il materiale in questione consiste in un logo per ciascuno dei nuovi progetti, ma oggi, martedì 24 gennaio, l'Xbox marketing director Guy Welch è intervenuto per smentire seccamente le informazioni diffuse.

Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, Welch non è stato molto loquace ed ha semplicemente bollato come "fake news" quanto emerso nei giorni scorsi. C'è da dire che Xbox Era stessa si era dimostrata prudente, in quanto non in grado di verificare l'attendibilità del materiale ricevuto.

Non è la prima volta che si parla di una Collection di Gears of War, con alcuni volti noti come Jez Corden di Windows Central e Tom Warren di The Verge che hanno spesso lasciato intendere che qualcosa si stia muovendo in casa Microsoft. In ogni caso, la serie proseguirà con buona probabilità con l'arrivo di Gears 6, suggerito dagli annunci di lavoro di The Coalition ma non ancora presentato dalla compagnia di sviluppo.