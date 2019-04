GeForce Fortnite Bundle: 2000 V-Buck e Counterattack Set con i laptop e le GPU GTX 1660

Nel corso della presentazione alla stampa dei nuovi notebook da gaming montanti le schede video GTX 1660 e GTX 1660 Ti, NVIDIA ha confermato che la sua partnership con Epic Games per quanto riguarda l'esclusivo GeForce Fortnite Bundle verrà estesa anche ai nuovi prodotti di questo tipo e alle GPU della serie GTX 1660.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un pack contenente alcuni elementi digitali per Fortnite, il popolare titolo Battle Royale di Epic Games. In particolare, il GeForce Fortnite Bundle contiene la skin Reflex (Rara), l'Aliante Pivot (Raro), il Piccone Angular Axe (Non comune), l'unità posteriore Response Unit e 2000 V-Buck. Tutte le skin elencate fanno parte del cosiddetto Counterattack Set.

Questo pack è ottenibile senza ulteriori esborsi da tutti coloro che acquisteranno, dai partner aderenti all'iniziativa, una scheda video GTX 1660 o GTX 1660 Ti oppure un notebook montante una di queste GPU a partire da oggi 23 aprile 2019 fino al prossimo 22 maggio. Per ulteriori dettagli sulla procedura di riscatto del GeForce Fortnite Bundle e per tutte le informazioni legate all'effettiva disponibilità in Italia della promozione e ai partner aderenti, vi rimandiamo alle FAQ ufficiali di NVIDIA sull'attivazione del codice.

Vi ricordiamo che questa promozione era già stata offerta in passato anche ai possessori schede video GeForce della serie 10.