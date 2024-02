GeForce NOW accoglie Diablo 4, Overwatch 2, Call of Duty HQ e Hearthstone con Battle.net

Dopo aver confermato l'arrivo delle pubblicità nell'abbonamento gratuito a GeForce NOW, il team social di NVIDIA annuncia l'avvenuta disponibili di Battle.net nel proprio servizio in game streaming e, con essa, la possibilità di accedere alle versioni cloud di titoli come Diablo 4 e Overwatch 2.

Nell'elenco dei primi videogiochi Battle.net ad approdare su GeForce NOW troviamo infatti l'action ruolistico e l'hero shooter di Blizzard Entertainment, oltre a Call of Duty HQ e Hearthstone: gli utenti che possiedono la versione Battle.net dei titoli in questione possono giocarli in streaming da più dispositivi tramite i server di GeForce NOW.

Diablo 4 e Overwatch 2 guidano l'elenco dei nuovi giochi disponibili in cloud su NVIDIA GeForce NOW a partire da questa settimana, ai quali andranno ad aggiungersi gli altri trenta videogiochi destinati ad approdare nel servizio in game streaming nel mese di marzo.

GeForce NOW: giochi disponibili da fine febbraio 2024

Star Wars: Dark Forces Remaster (Steam)

Space Engineers (PC Game Pass)

Welcome to ParadiZe (Steam)

Call of Duty HQ (Battle.net)

Diablo IV (Battle.net)

Fort Solis (Steam)

Hearthstone (Battle.net)

Overwatch 2 (Battle.net)

GeForce NOW: giochi disponibili da marzo 2024

The Thaumaturge (Steam, 4/03)

Classified: France '44 (Steam, 5/03)

Expeditions: A MudRunner Game (Steam, 5/03)

Warhammer 40,000: Boltgun (PC Game Pass, 5/03)

Winter Survival (Steam, 6/03)

Taxi Life: A City Driving Simulator (Steam, 7/03)

Hellbreach: Vegas (Steam, 11/03)

Crown Wars: The Black Prince (Steam, 14/03)

Outcast - A New Beginning (Steam, 15/03)

Alone in the Dark (Steam, 20/03)

Breachway (Steam, 22/03)

Palia (Steam, 25/03)

Bulwark: Falconeer Chronicles (Steam, 26/03)

Millennia (Steam, 26/03)

Outpost: Infinity Siege (Steam, 26/03)

SOUTH PARK: SNOW DAY! (Steam, 26/03)

Balatro (Steam)

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Steam)

Portal: Revolution (Steam)

STAR OCEAN THE SECOND STORY R (Steam)

STAR OCEAN THE SECOND STORY R - DEMO (Steam)

Undisputed (Steam)

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra analisi di NVIDIA GeForce NOW RTX 4080.