GeForce Now: alleanza con Microsoft e giochi in uscita, le ultime sul cloud gaming NVIDIA

Dopo aver portato RTX 4080 nel tier Ultimate di GeForce Now, NVIDIA prosegue nel suo percorso di crescita in tema di servizi cloud gaming e lo fa 'in grande stile' con una nuova infornata di videogiochi e, soprattutto, con un accordo storico siglato con Microsoft.

L'ultima settimana, infatti, è stata davvero ricca di novità per gli utenti di GeForce Now. La notizia più importante per NVIDIA arriva 'indirettamente' da Brad Smith: il presidente di Microsoft ha ufficializzato l'accordo con NVIDIA per portare i giochi Xbox e Activision su GeForce Now.

La già vasta libreria del servizio cloud gaming di NVIDIA, di conseguenza, accoglierà in futuro anche i videogiochi Xbox e Activision per PC come Halo, Minecraft, The Elder Scrolls, Call of Duty e Overwatch. Il lavoro sull'integrazione dei giochi tra le due piattaforme, assicura NVIDIA, è già in corso: i primi titoli della famiglia Xbox che approderanno su GeForce Now saranno quelli attualmente accessibili su Steam ed Epic Games Store, successivamente verrà il turno dei videogiochi presenti nel catalogo di Windows Store.

In attesa dell'elenco ufficiale dei giochi Xbox su PC destinati ad approdare su GeForce Now, eccovi la lista dei nuovi videogiochi disponibili da questa settimana nella libreria del servizio cloud gaming di NVIDIA:

Atomic Heart (Steam)

Blood Bowl 3 (Steam ed Epic Games Store)

Chef Life: A Restaurant Simulator (Steam)

Sons of the Forest (Steam)

Ember Knights (Steam)

Cartel Tycoon (Epic Games Store)

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Atomic Heart a firma di Mario Petillo.