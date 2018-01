GeForce Now: aperte le iscrizioni alla Beta su PC e Mac in Europa

Al CES di Las Vegas,ha annunciato che la piattaforma GeForce Now arriverà su PC e Mac OS anche in Europa e per l'occasione ha aperto le iscrizioni alla fase di test.

A marzo dello scorso anno il servizio era sbarcato negli Stati Uniti su Windows e Mac, alla fiera di Las Vegas la compagnia ha annunciato l'arrivo di GeForce Now per PC anche nel vecchio continent, gli interessati possono iscriversi alla Beta Chiusa con l'obiettivo di ricevere l'invito per testare il client.

GeForce Now sarà disponibile in inglese, francese e tedesco, mentre il supporto per la lingua italiana verrà aggiunta in un secondo momento. Il client supporterà non solo i 1080p/120 fps ma anche i 4K, inoltre sarà ora possibile collegare il proprio account Uplay a GeForce Now. Tra i giochi supportati troviamo Fortnite, Divinity Original Sin 2, PlayerUnknown's Battlegrounds, Payday 2, Rainbow Six Siege, DOTA 2, Wolfenstein II The New Colossus e tanti altri, l'elenco completo è disponibile cliccando qui.