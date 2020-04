GeForce Now: arrivano diversi episodi di Assassin's Creed e Far Cry

Sebbene numerosi titoli Xbox Game Studio e Warner Bros stiano per abbandonare Nvidia GeForce NOW, a dare una rimpolpata al catalogo del servizio ci pensa Ubisoft con due delle sue IP più famose: Far Cry ed Assassin's Creed.

A partire da oggi, infatti, sono numerosi i titoli appartenenti ad entrambe le serie dell'azienda francese che potranno essere giocati usufruendo del servizio da chiunque ne possieda una copia su Steam o su Uplay, il client Ubisoft.

Ecco di seguito l'elenco completo dei giochi supportati da oggi su GeForce Now:

Assassin’s Creed Rogue (edizione Steam)

Assassin’s Creed Rogue (edizione Uplay)

Assassin’s Creed: Revelations (edizione Steam)

Assassin's Creed II Deluxe Edition (edizione Steam)

Assassin's Creed: Director's Cut Edition (edizione Steam)

Assassin's Creed: Director's Cut Edition (edizione Uplay)

Far Cry (edizione Steam)

Far Cry (edizione Uplay)

Far Cry 2: Fortune's Edition (edizione Steam)

Far Cry 2: Fortune's Edition (edizione Uplay)

Far Cry 3 (edizione Steam)

Far Cry 3 (edizione Uplay)

Se siete in possesso di una copia digitale di uno di questi titoli, sappiate che potete giocarci in streaming anche gratuitamente usufruendo della versione "free" del servizio, alla quale si può accedere semplicemente registrandosi sul sito ufficiale. L'azienda ha inoltre fatto sapere che i giochi elencati sopra potrebbero non essere già presenti nell'elenco dei titoli supportati poiché è in corso l'aggiornamento dei server e potrebbe volerci un po' prima che tutti gli abbonati al servizio possano accedere alla versione aggiornata del catalogo.

