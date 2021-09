GeForce Now: arrivano altri giochi EA, si parte con Mirror's Edge e Battlefield 1

NVIDIA ha annunciato che a partire da oggi GeForce Now ospiterà altri giochi Electronic Arts partendo da una selezione di titoli appartenenti ai franchise più celebri del publisher, tra cui Mirror's Edge, Battlefield e Dragon Age.

Sono oltre dodici milioni i giocatori iscritti a GeForce Now e che possono accedere da oggi ai primi quattro giochi Electronic Arts su PC, Mac, Chromebooks, NVIDIA Shield TV e dispositivi mobili. Non si tratta di un debutto assoluto di EA su GeForce Now dal momento che APEX Legends di Respawn è già disponibile, in ogni caso è sicuramente una buona notizia per gli utenti della piattaforma NVIDIA.

Quattro i nuovi giochi EA disponibili: Battlefield 1 Revolution, Dragon Age Inquisition, Mirror's Edge Catalyst e Unravel Two, ai quali si aggiungeranno altri giochi come sottolineato anche da NVIDIA: "questo è solo il primo passo di una collaborazione caratterizzata dalla volontà di portare sempre più giochi EA su GeForce NOW. I team stanno lavorandp per ottenere la versione Origin di ognuno di questi quattro giochi nuovi sul servizio, con l’obiettivo di renderli disponibili sin da subito."

Quanto costa NVIDIA GeForce Now? Il servizio in streaming della casa americana è disponibile con varie soluzioni tra cui una gratis con coda per sessanta minuti di gioco a costo zero.