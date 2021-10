GeForce NOW in una cabina telefonica: NVIDIA svela 'la sala giochi più piccola del mondo'

Mentre a Londra un'invasione di teste mozzate ricorda l'imminente uscita di COD Vanguard, a Manchester NVIDIA esorta i passanti a divertirsi con il game streaming di GeForce NOW in una postazione ricavata, ebbene sì, da una vecchia cabina telefonica.

Nel presentare questa singolare postazione munita di joypad, monitor, appendi borsa e portabevande, l'azienda di Santa Clara la descrive come "la sala giochi più piccola del mondo", sottolineando le incredibili opportunità offerte dal game streaming e dalla sua esponenziale evoluzione tecnologica.

L'iniziativa promossa da NVIDIA per caldeggiare l'utilizzo dei servizi cloud gaming di GeForce NOW rientra nel novero degli interventi portati avanti da Adopt a Kiosk, un programma lanciato nel 2008 per salvaguardare le iconiche cabine telefoniche rosse della Gran Bretagna dalla rottamazione, offrendo alle autorità locali, alle organizzazioni no profit e alle società interessate l'opportunità di acquistare ogni cabina al prezzo simbolico di una sterlina.

L'idea alla base della postazione per il game streaming di Manchester è quella di "creare uno spazio positivo per chi desidera accedere ai videogiochi quando è fuori casa e non vuole finire nei guai". Stando a uno studio condotto da NVIDIA partendo da un sondaggio che ha coinvolto 1.000 videogiocatori del Regno Unito, il 17% degli appassionati ammette di giocare in chiesa, il 34% ammette che preferirebbe saltare un pasto piuttosto che abbandonare una partita e il 10% riferisce di aver giocato al titolo preferito anche nel giorno del proprio matrimonio!