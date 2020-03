GeForce Now continua a perdere pezzi: rimossi Borderlands e altri giochi 2K

Nonostante abbia dimostrato di essere di buona fattura, il servizio cloud gaming di NVIDIA Ge Force Now continua a subire delle perdite in uno degli aspetti più importanti in assoluto, ovvero il catalogo.

Con un messaggio affidato al forum ufficiale, i vertici della compagnia di Santa Clara hanno fatto sapere che i giochi 2K Games sono stati rimossi dal servizio per esplicita richiesta del publisher. Tra questi, figurano i titoli delle serie Borderlands, Bioshock, Civilization, Mafia ed NBA 2K. NVIDIA ha assicurato di essersi già messa in contatto con 2K per accordarsi sul ritorno dei suddetti giochi in futuro.

Sembra che il passaggio dalla Beta alla versione finale avvenuto all'inizio dello scorso mese abbia causato più di qualche grattacapo burocratico. Prima di 2K games, hanno abbandonato il servizio anche Activision, Blizzard e Bethesda. Anche alcuni publisher indipendenti, tra cui il team responsabile di The Long Dark, si sono stupiti quando hanno trovato i loro titoli disponibili nel catalogo finale senza esserne a conoscenza. Le perdite in termini di giochi, e di conseguenza di appeal sui videogiocatori, si stanno facendo sempre più grosse, e ci auguriamo che NVIDIA riesca a metterci una pezza in futuro.