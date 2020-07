GeForce Now continua a perdere pezzi: vanno via anche Tekken 7 e i Dark Souls

Nonostante le ultime dichiarazioni da parte di Nvidia facessero ben sperare per il suo GeForce Now, arriva questa sera la notizia che nuovi giochi si preparano ad abbandonare il servizio di gaming streaming. Nei prossimi giorni lasceranno il catalogo numerosi titoli Bandai Namco e non solo.

Di recente ha infatti abbandonato la libreria dei giochi disponibili Saint’s Row The Third Remastered e, a partire dal prossimo 31 luglio 2020, non sarà più possibile giocare ai seguenti titoli:

Ace Combat 7: Skies Unknown

Dark Souls Remastered

Dark Souls II

Dark Souls II: Scholar of the First Sin

Dark Souls III

Soulcalibur VI

Tekken 7

Insomma, l'arrivo di 21 giochi e del DLSS 2.0 in GeForce Now non è servito a dare nuova vita al servizio e sono sempre più numerosi i publisher che decidono di ritirare i propri prodotti dal catalogo. Vi ricordiamo che il servizio Nvidia, disponibile anche in forma gratuita (seppur con qualche limitazione), permette di giocare in streaming tutti i titoli presenti nella propria libreria digitale di Steam, a patto che siano supportati da GeForce Now.

Nel caso in cui vi fosse sfuggito, solo qualche settimana fa sono spariti da GeForce Now anche i giochi Xbox e Warner Bros.