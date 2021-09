GeForce Now: quanto costa il servizio NVIDIA per giocare in streaming?

GeForce Now è il Cloud Gaming secondo NVIDIA, che sfrutta lo streaming per un'esperienza di gioco alla massima qualità: come funziona, quanto costa e quali sono i requisiti per poterne usufruire?

Come xCloud Microsoft e PlayStation Now di Sony, il servizio di Cloud Gaming di NVIDIA permette di giocare a numerosi titoli attraverso la rete. Ma come funziona, e quali sono i suoi vantaggi.

GeForce Now: requisiti di sistema

Per poter sfruttare la piattaforma Nvidia, avrete bisogno di una connessione internet di almeno 15Mbps per giocare a 720p a 60fps e 25Mbps per i 1080p a 60fps, insieme ad un cavo ethernet o rete wi-fi a 5 GHz. Giocare su Mac richiederà una versione del sistema operativo 10.10. Iphone e Ipad (attraverso Safari) rispettivamente iOS 14.2 e iOS 14. I dispositivi Android avranno bisogno di 2gb di RAM e del software Android 5.0. Infine i requisiti hardware per Windows:

CPU Dual Core x86 con 2.0GHz

4GB di RAM

GPU con un supporto alla DirectX 11

AMD Radeon serie 3000 o successiva

Intel HD Graphics serie 2000 o successiva

Quanto costa GeForce Now?

Il servizio NVIDIA offre la compatibilità con più di 1000 giochi tra grandi produzioni tripla A, quali Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers, Metro Exodus, e altrettanti numerosi titoli indipendenti come Eastward, Grime e Hollow Knight. Sul sito ufficiale trovate la lista di tutti i giochi di GeForce Now. Due sono le modalità d’abbonamento al servizio:

Gratis : come dice il nome, completamente gratuito. Questo percorso permette una sessione di una sola ora di gioco, al termine della quale sarete inseriti nuovamente nella coda.

: come dice il nome, completamente gratuito. Questo percorso permette una sessione di una sola ora di gioco, al termine della quale sarete inseriti nuovamente nella coda. Prioritario: questo abbonamento ha un costo di 9,99€ (o 99,99€ annualmente). Oltre ad avere la priorità nelle code per l’accesso ai server, usufruendo di questo servizio potrete sfruttare la tecnologia RTX, ed avere più tempo per le vostre sessioni di gaming.

GeForce Now come funziona

GeForce Now è un sistema di Cloud Gaming, ovvero un servizio che permette di giocare in streaming, scavalcando cioè i requisiti hardware minimi richiesti normalmente. La macchina virtuale di NVIDIA, in particolare, consente di sfruttare la tecnologia RTX, in grado di massimizzare l’esperienza visiva dei titoli con supporto Ray-Tracing. La piattaforma si collega direttamente ai vostri account Steam, Epic Games Store e GOG, dando così la possibilità di avviare i giochi presenti nella vostra libreria in streaming.

Curiosi del Cloud Gaming? Allora date un’occhiata a questo enorme leak di giochi in arrivo su GeForce Now, il catalogo è in continua espansione e ogni mese arrivano nuovi giochi AAA e titoli indie.