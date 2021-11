GeForce NOW regala Crysis Remastered: ecco come riscattarlo

Chiarita la questione dell'FPS cap per i Founder di GeForce Now, NVIDIA lancia una nuova promozione legata al proprio servizio in game streaming: a partire da oggi, tutti coloro che effettuano un abbonamento semestrale a GeForce Now può accedere gratuitamente a Crysis Remastered.

Per un periodo di tempo limitato, tutti gli utenti che decidono di effettuare una sottoscrizione semestrale a GeForce NOW RTX 3080 può ottenere una copia gratuita di Crysis Remastered. L'offerta si applica anche agli attuali membri e a coloro che hanno effettuato il preordine di GeForce Now RTX 3080: chi è già abbonato riceverà un codice per riscattare il gioco nei prossimi giorni, mentre chi effettuerà l'iscrizione otterrà un codice per sbloccare l'accesso alla versione cloud di Crysis Remastered al momento dell'attivazione dell'abbonamento.

L'annuncio di questa interessante iniziativa promozionale si accompagna all'immancabile aggiornamento di metà settimana con le ultime novità di GeForce Now: la piattaforma "su nuvola" di NVIDIA accoglie l'evento Encore del sandbox Core con protagonista Deadmau5 e una nuova serie di videogiochi compatibili.

Combat Mission Cold War (Nuova release su Steam, 16 novembre)

The Last Stand: Aftermath (Nuova release su Steam, 16 novembre)

Myth of Empires (Nuova release su Steam, 18 novembre)

Icarus (Beta weekend su Steam, 19 novembre)

Assassin’s Creed: Syndicate Gold Edition (Nord America, Sud America, Europa, Giappone e Sud Corea) (Ubisoft Connect)

Core (Epic Games Store)

World of Tanks (Steam)

Lost Words: Beyond the Page (Steam)

Per un approfondimento ulteriore sulla versione attualizzata del kolossal sparatutto di Crytek in regalo per gli abbonati a GeForce Now, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Crysis Remastered.