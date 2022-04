GeForce Now: i giochi Electronic Arts e una nuova demo tra le novità

Dopo aver accolto Tunic e la prima ondata di demo istantanee, il catalogo di NVIDIA GeForce Now si arricchisce di nuovi contenuti disponibili da oggi. Tra le novità abbiamo diversi giochi targati Electronic Arts, tra cui Need for Speed Heat e Plants vs. Zombies Garden Warfare 2.

Tra i titoli più interessanti ora disponibili con NVIDIA GeForce Now troviamo anche Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, l'avventura investigativa curata da Frogwares, e Anno 1404 - History Edition, il gestionale firmato Ubisoft. Di seguito trovate la lista integrale dei giochi aggiunti al catalogo del servizio di gaming in streaming.

Anno 1404 - History Edition (Steam)

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread (Steam)

Fell Seal: Arbiter’s Mark (Steam and Epic Games Store)

Need for Speed HEAT (Steam and Origin)

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 (Origin)

Ranch Simulator (Steam and Epic Games Store)

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter (Steam)

Wobbledogs (Steam)

Con l'introduzione delle demo istantanee, NVIDIA permette di testare una selezione di titoli prima di optare per l'eventuale acquisto tramite i vari marketplace su PC. Da oggi è possibile provare in anteprima Terraformers: First Steps on Mars (prologo di Terraformers), che va quindi ad aggiungersi alla lista delle demo gratuite. Recentemente, sono stati introdotti anche gli abbonamenti mensili per il piano RTX 3080.