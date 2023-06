Diablo e COD arriverebbero su GeForce Now se l'affare Microsoft x ABK andasse in porto

Anche Nvidia è stata ascoltata in tribunale per via della causa tra Microsoft e l'FTC. Il boss di GeForce Now, Phil Eisler, ha parlato durante un video della durata di circa 10 minuti delle prestazioni del servizio di cloud gaming e del futuro del catalogo.

Sebbene i giochi Activision fossero presenti nella libreria durante la fase Beta del servizio ad abbonamento del produttore di schede video, non è poi stato raggiunto un accordo e titoli come i Call of Duty sono stati rimossi, malgrado fossero tra i più giocati in assoluto. Sembrerebbe però che la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui Microsoft riuscisse a finalizzare l'acquisizione di Activision Blizzard King.

Come ormai ben saprete, Xbox Game Pass sta arrivando su GeForce Now grazie ad un accordo stretto tra Nvidia ed il colosso di Redmond. Nel momento in cui gli autori di Call of Duty e quelli di Diablo faranno parte della famiglia Microsoft, anche tutte le loro produzioni finirebbero nel catalogo del servizio in streaming.

A darne la conferma è stato lo stesso Eisler, che ha anche parlato delle prestazioni di GeForce Now, ormai superiore persino alle console di ultima generazione per via della presenza di schede video appartenenti alla serie 4000. In aggiunta, il framerate non è più ancorato a 30fps e, in base al livello dell'abbonamento, si può arrivare fino a 240 fotogrammi al secondo.

Sapevate che Age of Empires III è sbarcato su GeForce Now?