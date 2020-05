GeForce NOW si espande: arrivano 21 nuovi giochi e il supporto a DLSS 2.0

Con l'arrivo di diversi capitoli delle serie di Assassin's Creed e Far Cry su GeForce NOW, il servizio in game streaming di NVIDIA accoglie decine di nuovi titoli e il supporto all'avveniristica tecnologia grafica DLSS 2.0.

L'arrivo della tecnologia di Super Sampling del DLSS 2.0 con Deep Learning tramite IA su NVIDIA RTX in GeForce NOW segna una tappa importante per la visione sul cloud gaming della casa verde. Ad accompagnare questo passaggio abbiamo numerosi videogiochi che possono essere fruiti in remoto dagli iscritti al servizio.

La lista dei nuovi arrivati su GeForce NOW annovera Assassin's Creed Brotherhood (nella sua versione acquistata su uPlay), la Definitive Edition di Dead Island, Saints Row 2 e i recenti Moving Out, Snowrunner e Streets of Rage 4.

GeForce NOW: nuovi giochi disponibili in streaming

Amnesia: The Dark Descent

Assassin's Creed Brotherhood – uPlay

Battle Chasers: Nightwar

Dead Island Definitive Edition

Drug Dealer Simulator

Earth 2160

Fire Pro Wrestling World

Medieval Engineers

Might & Magic Heroes VII Trial by Fire – uPlay

Moving Out

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Saints Row 2

Sanctum 2

SnowRunner - Epic Games Store

SpellForce Platinum Edition

Steel Division: Normandy 44

Streets of Rage 4

The Council Episode 1

The King of Fighters XIII

Trainz: A New Era

YLands

Cosa ne pensate della nuova tornata di giochi accessibili tramite il servizio in game streaming? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete approfondire la conoscenza di questo servizio leggendo il nostro speciale su GeForce Now, il gioco in streaming secondo NVIDIA.