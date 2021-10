GeForce NOW: Far Cry 6 in game streaming tra le ricche novità di ottobre

Dopo aver celebrato i 100 giochi gratis di GeForce NOW, NVIDIA si appresta ad ampliare ulteriormente il catalogo di esperienze da fruire in game streaming sulla propria piattaforma cloud legata agli store più popolari tra i PC gamer.

Il primo aggiornamento fornito dall'azienda tecnologica californiana si ricollega, ovviamente, all'arrivo di Far Cry 6: il kolossal sparatutto a mondo aperto di Ubisoft entra subito nella lista dei videogiochi fruibili su GeForce NOW insieme agli altri sei titoli di questa settimana.

In aggiunta all'FPS free roaming di Ubisoft (qui trovate la nostra recensione di Far Cry 6), da qui a domenica su GeForce NOW arriveranno PC Building Simulator, Gone Home e FIST Forged in Shadow Torch. Eccovi i giochi disponibili da questa settimana:

Far Cry 6 (lancio su Ubisoft Connect)

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (lancio su Steam)

PC Building Simulator (gratuito su Epic Games Store, 7 ottobre)

The Bus (Steam)

Going Medieval (Steam)

Gone Home (Steam)

Space Haven (Steam)

Il ricco programma stilato da NVIDIA per il mese di ottobre comprenderà anche le versioni "su nuvola" di titoli come Marvel's Guardians of the Galaxy, Riders Republic e The Riftbreaker. A seguire trovate la lista completa dei giochi che entreranno a far parte di GeForce NOW da qui alla fine del mese:

Buccaneers! (lancio su Steam)

Disciples: Liberation (lancio su Steam ed Epic Games Store)

Fire Commander (lancio su Steam)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (lancio su Steam ed Epic Games Store)

Riders Republic (lancio su Ubisoft Connect)

The Riftbreaker (lancio su Steam and Epic Games Store)

Sword and Fairy 7 (lancio su Steam)

The Unliving (lancio su Steam)

The Forgotten City (Steam ed Epic Games Store)

Hide and Shriek (Steam)

The Last Friend (Steam ed Epic Games Store)

Legend of Keepers (Steam ed Epic Games Store)

Paradise Killer (Steam)

STEINS;GATE 0 (Steam)

Townscaper (Steam)

Cosa ne pensate dell'offerta di ottobre di NVIDIA GeForce NOW? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale che spiega quanto costa NVIDIA GeForce NOW.