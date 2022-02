GeForce Now festeggia il 2° anniversario con 30 giochi: c'è anche Dying Light 2

Il servizio di gaming in streaming Nvidia GeForce Now festeggia quest'anno il suo secondo anniversario, e decide di farlo in grande stile introducendo ben 30 nuovi giochi nel suo catalogo in arrivo nel corso di febbraio. Tra questi, troviamo anche un titolo particolarmente atteso come Dying Light 2 Stay Human.

In merito all'introduzione su GeForce Now del nuovo survival horror a mondo aperto (avete già letto la nostra Recensione di Dying Light 2?), ecco le dichiarazioni di Tomasz Szałkowski, rendering director presso Techland: "Abbiamo lavorato con NVIDIA per espandere il mondo di Dying Light 2 con la tecnologia ray-tracing in modo che i giocatori possano provare il nostro nuovo gioco con una qualità dell'immagine senza precedenti e un senso di immersione più grande che mai. Ora, i giocatori possono giocare a Dying Light 2: Stay Human in streaming su GeForce NOW per godersi il nostro gioco nel miglior modo possibile ed esattamente come previsto con l'abbonamento RTX 3080, anche in caso vengano utilizzati dispositivi poco potenti".



Oltre a Dying Light 2 troviamo tanti altri titoli che saranno progressivamente introdotti in GeForce Now: si incomincia questa settimana con Life is Strange - Remastered, Life is Strange: Before the Storm Remastered e Warm Snow. Durante il mese di febbraio arriveranno poi i seguenti titoli:

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

Sifu

Diplomacy is Not an Option

SpellMaster: The Saga

Destiny 2: The Witch Queen Deluxe Edition

SCP: Pandemic

Martha is Dead

Ashes of the Singularity: Escalation

AWAY: The Survival Series

Citadel: Forged With Fire

Escape Simulator

Galactic Civilizations III

Haven

Labyrinthine Dreams

March of Empires

Modern Combat 5

Parkasaurus

People Playground

Police Simulator: Patrol Officers

Sins of a Solar Empire: Rebellion

Train Valley 2

TROUBLESHOOTER: Abandoned Children

Truberbrook

Two Worlds Epic Edition

Valley

The Vanishing of Ethan Carter

Le celebrazioni del secondo anniversario di GeForce Now non finiscono qui: NVIDIA regalerà alcuni premi in-game per i membri del suo servizio di streaming, inclusi contenuti di gioco per Eternal Return e World of Warships (NVIDIA ricorda di aderire all'iniziativa spuntando la casella per i premi sul portale dell'account GeForce NOW in modo che si possano ricevere i loro regali).