GeForce NOW: Fortnite su iOS e Android in Beta e update di NVIDIA Shield TV

L'aggiornamento settimanale di NVIDIA sulle ultime novità delle proprie piattaforme è pieno di sorprese, dall'arrivo del nuovo rollout di Shield TV alla partenza della fase di beta testing della versione cloud di Fortnite per iOS e Android con tanto di controlli touch.

Partiamo allora da NVIDIA SHIELD TV per confermare l'arrivo della Shield Experience 9.0 e, con esso, il passaggio ad Android 11 del sistema operativo di tutti i modelli del dispositivo multimediale della casa verde, inclusi i sistemi originali lanciati nel 2015.

Gli utenti GeForce NOW appassionati di videogiochi multiplayer ed esperienze battle royale saranno poi felici di sapere che, a partire dalla prossima settimana, Fortnite per iOS e Android sarà lanciato in una Beta chiusa a tempo limitato che potrà essere fruita su dispositivi mobile Apple tramite Safari e su Android attraverso l'app dedicata.

Le registrazioni alla Beta di Fortnite su GeForce NOW sono aperte per tutti gli iscritti al servizio NVIDIA e consentiranno al colosso tecnologico americano di testare le capacità dei propri server, la resa grafica e le prestazioni dei nuovi controlli touch realizzati con il supporto di Epic Games.

L'ultimo aggiornamento introdotto lato server da NVIDIA rende inoltre più facile il lavoro svolto dai singoli team di sviluppo interessati a implementare i controlli touch nei propri giochi realizzati su motori grafici come Unreal Engine 4. Quanto alle nuove uscite su GeForce NOW, la casa verde segnala l'arrivo imminente delle versioni in streaming dell'FPS coop The Anacrusis (13 gennaio), Supraland Six Inches Under (14 gennaio) e Ready or Not.