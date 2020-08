GeForce NOW: il game streaming di NVIDIA sbarca su Chromebook

I rappresentanti di NVIDIA annunciano la compatibilità con ChromeOS di GeForce NOW e la possibilità, finalmente, di accedere al servizio in game streaming attraverso un Chromebook.

Grazie a GeForce NOW, i possessori di un Chromebook possono così servirsi delle immense risorse computazionali della rete cloud di NVIDIA per poter fruire sul proprio laptop di contenuti videoludici ad alte prestazioni.

Per poter accedere al servizio, basta effettuare il login al portale di GeForce NOW e utilizzare le credenziali del proprio account per utilizzare in game streaming i titoli in catalogo. Oltre all'annuncio dell'arrivo di GeForce NOW su Chromebook, NVIDIA conferma di essere al lavoro per portare sulla sua piattaforma in cloud gaming la tecnologia di NVIDIA Ansel, la potente fotocamera da gioco che consente agli appassionati di catturare immagini di livello professionale.

