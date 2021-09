GeForce Now: God of War e Demon's Souls tra i giochi PS5 avvistati nel database

Nel corso delle ultime ore sta circolando una notizia molto interessante riguardo il servizio di gaming in streaming di Nvidia, ovvero GeForce Now. Un utente è riuscito ad accedere ad una sorta di database segreto del servizio e ha scoperto svariati giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 nell'elenco dei prodotti supportati.

L'elenco in questione contiene alcuni prodotti già disponibili sul mercato ed altri non ancora annunciati (come il secondo capitolo di Helldivers) o attualmente in vendita esclusivamente sulle piattaforme Sony.

Ecco tutti i giochi PS4/PS5 scovati nel database nascosto di Nvidia GeForce Now:

Days Gone

Demon's Souls

Déraciné

Everybody's Gone to the Rapture

Ghost of Tsushima

God of War

Gran Turismo 7

Guns Up

Helldivers

Helldivers 2

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Predator Hunting Grounds

Ratchet & Clank

Returnal

Sackboy: A Big Adventure

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Ciascuno di questi titoli mostra come distributore "PlayStation Mobile", ovvero il medesimo marchio che Sony ha utilizzato per portare alcune delle esclusive di successo su PC. Insomma, questo avvistamento potrebbe permettere di capire quali saranno i prossimi giochi PS4 e PS5 ad approdare su PC in seguito alla già annunciata Uncharted: Legacy of Thieves Collection.