Geforce NOW gratis: come attivare l'abbonamento Free

Finalmente Geforce NOW è disponibile per tutti. In questa mini-guida vi spieghiamo come attivare l'abbonamento gratuito del servizio di cloud gaming di NVIDIA, e quali sono le limitazioni imposte rispetto al pacchetto Founder a pagamento.

Cosa serve per giocare in streaming con il servizio Geforce NOW? Quali sono le differenze tra abbonamento gratuito e a pagamento? Come si attiva? Di seguito risponderemo a tutte queste domande.

Come giocare in streaming con Geforce NOW

Geforce NOW offre la possibilità di giocare in streaming direttamente dal vostro laptop, PC desktop, Mac, SHIELD TV o dispositivo Android. Prima di attivare l'abbonamento, dunque, assicuratevi di essere in possesso di almeno uno di questi device.

Per quanto riguarda gli smartphone, sono supportati tutti i dispositivi Android con 2 GB o più di memoria e sistema Android 5.0 (L) o successivi.

Come abbonarsi gratis a Geforce NOW

Per abbonarvi gratis a Geforce NOW vi basta visitare la pagina di abbonamento NVIDIA, cliccare sul pulsante "Iscriviti Gratis" dell'opzione Free e infine inserire tutti i dati richiesti. Dopo aver fornito le vostre generalità e un indirizzo email valido, sarete finalmente in grado di usufruire del servizio gratuito di Geforce NOW

Geforce NOW gratis e a pagamento: cosa cambia?

Esistono due tipologie di abbonamento a Geforce NOW: Free e Founders. Il primo è gratuito, mentre il secondo è a pagamento. In cosa differiscono i due?

Gli abbonati al piano Free sono idonei per l'accesso standard ai server GeForce NOW, mentre gli abbonati al piano Founders ottengono l'accesso prioritario, con il vantaggio di saltare in cima alla lista d'attesa quando avviano un gioco. Gli abbonati con accesso gratuito, dunque, potrebbero subire tempi di attesa maggiori nella coda a seconda della disponibilità dei server.

Inoltre, con l'abbonamento gratuito è possibile effettuare sessioni di gioco della durata massima di un'ora. Per riprendere la sessione bisognerà avviarne una nuova, con i tempi di attesa dell'accesso standard. Gli abbonati al piano Founders, invece, possono usufruire di sessioni di durata maggiore, ciascuna della durata massima di sei ore. Al termine della sessione corrente, l'abbonato Founders salta in cima alla lista d'attesa per accedere più rapidamente e riprendere il gioco.

Coglierete l'occasione di effettuare l'abbonamento gratuito per provare il servizio di NVIDIA? Intanto, per saperne di più, potete leggere il nostro provato di Geforce NOW.