GeForce Now: più di un milione di utenti hanno provato il servizio

Nonostante sia disponibile solo da pochi giorni, sono stati davvero in tantissimi i videogiocatori di tutto il mondo che hanno deciso di provare con mano le potenzialità di GeForce Now, il nuovo servizio di gaming in streaming targato Nvidia.

Ad annunciarlo è la stessa azienda produttrice di schede video, la quale ha pubblicato un lungo post sul proprio blog ufficiale nel quale viene svelato che sono ormai più di un milione i giocatori che hanno effettuato l'iscrizione al servizio nella versione gratuita o a pagamento, della quale sono disponibili ben 90 giorni di prova senza costi aggiuntivi. Tutto ciò è un chiaro segnale di come ci sia dell'interesse da parte degli utenti verso il gioco in streaming e la possibilità di provare gratuitamente il servizio con i giochi presenti nella propria libreria di Steam o di altri client PC ha indubbiamente spinto i giocatori a dargli una chance.

Vi ricordiamo che le principali differenze tra la versione premium e quella gratuita risiedono nell'impossibilità di attivare il Ray Tracing, in sessioni della durata massima di un'ora e nella possibilità di restare per qualche minuto in coda prima dell'accesso. Nel caso in cui non aveste ancora provato il servizio, vi suggeriamo di seguire la nostra guida su come attivare l'abbonamento gratuito a GeForce Now.

Sapevate che Cyberpunk 2077 sarà giocabile su GeForce Now sin dall'uscita?