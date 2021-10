GeForce NOW: una Nanotuta su tutti i dispositivi con l'arrivo di Crysis Trilogy Remastered

Dopo aver delineato le novità di ottobre di GeForce NOW, i curatori del servizio in game streaming di NVIDIA ricordano a tutti gli appassionati di FPS che, grazie alla tecnologia della piattaforma "su nuvola" della casa verde, possono immergersi nelle atmosfere di Crysis Trilogy Remastered su qualsiasi dispositivo.

Il colosso di Santa Clara spiega infatti che, a partire da oggi, le versioni Steam ed Epic Games Store di Crysis Remastered sono ufficialmente disponibili su GeForce NOW. Da domani, invece, sarà possibile sfruttare la tecnologia cloud di NVIDIA per accedere in remoto ai restanti due capitoli della trilogia rimasterizzata di Crysis acquistabili su Epic Store.

I membri Founders e Priority di GeForce NOW possono inoltre sfruttare il DLSS e trarre beneficio dall'attivazione dell'illuminazione dinamica gestita in Ray Tracing, ottenendo così una resa grafica migliore senza alcuna limitazione legata al dispositivo scelto per connettersi ai server della piattaforma in streaming di NVIDIA.

Le tre campagne singleplayer della serie sparatutto di Crytek si aggiungono alla lista dei nuovi giochi accessibili su NVIDIA GeForce NOW da questa settimana, ossia The Riftbreaker (Epic Games Store), Steins;Gate 0 (Steam) e Going Medieval (Epic Games Store).