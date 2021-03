GeForce NOW: NVIDIA annuncia 21 nuovi giochi e il controller Backbone One

NVIDIA ha approfittato del primo giovedì del mese per annunciare l’arrivo di 21 giochi nella libreria di GeForce NOW durante il mese di marzo.

Gli utenti GeForce NOW potranno giocare ai seguenti giochi acquistati o riscattati sui loro negozi digitali preferiti su qualsiasi dispositivo supportato - PC, Mac, Chromebook, iOS, Android o Android TV:

GeForce NOW | Nuovi giochi di marzo 2021

Già disponibili da oggi 4 marzo

Disgaea PC (Steam)

Legends of Aria (Steam)

Loop Hero (lancio su Steam)

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (Steam)

Wargame: Red Dragon (gratis su Epic Games Store dal 4 a all'11 marzo)

WRC 8 FIA World Rally Championship (Steam)

Altri giochi in arrivo a marzo

Door Kickers (Steam)

Monopoly Plus (Steam)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 (Steam)

Narita Boy (Steam)

Overcooked!: All You Can Eat (Steam)

Pascal’s Wager - Definitive Edition (Steam)

Spacebase Startopia (Steam & Epic Games Store)

System Shock: Enhanced Edition (Steam)

Endzone - A World Apart (Steam)

Thief Gold (Steam)

Trackmania United Forever (Steam)

Uno (Steam)

Workers & Resources: Soviet Republic (Steam)

Worms Reloaded (Steam)

Wrench (Steam)

NVIDIA è inoltre lieta di annunciare che un nuovo controller da gaming, il Backbone One, si unisce al programma GeForce Now Recommend Product. Il Backbone One è un controller per iPhone che si integra perfettamente con l'esperienza Safari iOS di GeForce NOW. La qualità dei materiali, i pulsanti, i thumbpad e la ricarica Pass-Through lo rendono perfetto per qualsiasi gioco che si trasmette in streaming dal cloud. Inoltre, Backbone One ha un pulsante integrato per la registrazione che permette di catturare e condividere il proprio gameplay, direttamente dallo smartphone. Il controller è disponibile all'acquisto al prezzo di 99 dollari su questo sito con spedizione internazionale dagli Stati Uniti d'America.