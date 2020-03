GeForce Now perde giochi? Epic Games offre massimo supporto al servizio NVIDIA

Da quando è stato lanciato ufficialmente, il catalogo di GeForce Now si è ridotto sensibilmente a causa dell'abbandono di publisher molto importanti, come Activision, Blizzard, Bethesda e 2K Games.

Le compagnie in questione avevano fornito tutto il loro supporto quando il servizio era in Beta, ma con il lancio della versione definitiva del servizio cloud gaming hanno chiesto la ritrattazione degli accordi. Nell'attesa di scoprire se i loro giochi torneranno, c'è un altro publisher che invece è andato in controtendenza schierandosi completamente a favore della proposta di NVIDIA, ovvero Epic Games!

Il fondatore e CEO Tim Sweeney ha scritto quanto segue: "Epic supporta con tutto il cuore GeForce NOW di NVIDIA con Fortnite e i giochi di Epic Games Store partecipanti (incluse le esclusive) e miglioreremo l'integrazione nel corso del tempo. Tra i servizi di streaming maggiori, è il più vicino agli sviluppatori e ai publisher, con zero tasse sui guadagni dei giochi. Le compagnie videoludiche che vogliono far avanzare l'industria dei videogiochi verso uno stato più sano per tutti dovrebbero supportare questo servizio!".

Per chi non lo sapesse, GeForce NOW è un servizio cloud gaming che consente di giocare in streaming su PC, Mac, SHIELD e dispositivi Android ad una selezione di titoli acquistati su altre piattaforme come Steam, dunque non effettua la vendita diretta. Tra le nostre pagine trovate i requisiti di GeForce NOW e una guida su come attivare l'abbonamento gratis.