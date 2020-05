GeForce NOW: Population Zero guida la lista dei nuovi giochi

Dopo aver accolto Control e il supporto a DLSS 2.0, il servizio in game streaming di GeForce NOW si amplia ulteriormente con l'ingresso nel catalogo di altri 19 videogiochi, tra cui il survival Population Zero.

La nuova tornata di titoli "Game Ready" su GeForce NOW contribuisce così ad arricchire l'offerta digitale del servizio di cloud gaming della casa verde, garantendo a un numero sempre maggiore di appassionati di poter fruire i propri giochi "su nuvola" con una qualità grafica superiore su quasi tutti i dispositivi, dai PC più datati a Mac, sistemi mobile Android e Shield TV.

Eccovi allora la lista dei videogiochi che guadagnano l'accesso alla ludoteca virtuale di GeForce Now a partire dalla giornata di oggi, giovedì 7 maggio:

Nuovi Giochi GeForce NOW

Population Zero (disponibile dal 5 maggio, versione Steam)

Age of Conan: Unchained

Blood Bowl: Legendary Edition

Cube World

Darksiders II

Door Kickers: Action Squad

EARTH DEFENSE FORCE 4.1 The Shadow of New Despair

Genesis Alpha One Deluxe Edition

Hitman: Blood Money

King's Bounty: Warriors of the North

Sacred 2 Gold

Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition

STEINS;GATE

Styx: Shards of Darkness

The Guild II: Renaissance

This Is the Police 2

WORMS Armageddon

WRC 7 FIA World Rally Championship

X3: Terran Conflict

Come per tutti gli altri videogiochi già accessibili nel catalogo di GeForce NOW, anche per questi 19 nuovi titoli NVIDIA assicura la gestione degli aggiornamenti e delle patch del gioco, come pure degli eventuali update che comprendono il supporto al Ray Tracing su schede video della famiglia NVIDIA GeForce RTX.