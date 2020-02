Geforce NOW: requisiti per giocare su PC, Mac, SHIELD e Android

Se siete interessati a provare Geforce NOW, prima dovete essere in possesso di un dispositivo supportato. Di seguito elenchiamo i requisiti per giocare su PC, Mac, SHIELD e Android con il servizio di cloud gaming di NVIDIA, indicandovi anche le periferiche e i pad compatibili.

Geforce NOW può essere fruito su PC, Mac, SHIELD e dispositivi Android, a patto però di rientrare nei requisiti di sistema. Se siete curiosi di provare gratuitamente il servizio grazie all'abbonamento Free di Geforce NOW, e volete sapere se siete in possesso di un device abilitato, non vi resta che consultare i requisiti riportato di seguito.

Requisiti di Geforce NOW su PC

Sistema operativo

È necessaria una versione a 64 bit di Windows 7, o successiva. Le versioni di Windows a 32 bit non sono supportate.

Requisiti internet

GeForce NOW richiede almeno 15 Mbps per 720p a 60 fps e 25 Mbps per 1080p a 60 fps.

È necessario utilizzare una connessione Ethernet cablata o un router wireless a 5 GHz.

Mouse e tastiere

La maggior parte delle tastiere integrate o USB funziona bene.

Si consiglia l'uso di un mouse da gaming.

Gamepad

Controller Sony DualShock 4 (con cavo USB e Bluetooth).

Logitech Gamepad F310/F510/F710 (è necessario cambiare il controller per utilizzarlo in modalità di input diretta, e il nano-ricevitore deve essere connesso a una porta USB con sufficiente alimentazione, ad esempio un USB hub o una porta USB iMac/MacBook).

Controller Microsoft Xbox 360 e Xbox One (con cavo USB).

Requisiti hardware

CPU Dual core X86 con 2.0 GHz o superiore

4 GB di memoria di sistema

GPU che supporta almeno DirectX 11

NVIDIA GeForce serie 600 o successiva

AMD Radeon HD serie 3000 o successiva

Intel HD Graphics serie 2000 o successiva

Requisiti di Geforce NOW su Mac

Sistema operativo

Il macOS deve essere in versione 10.10 o superiore.

Requisiti internet

GeForce NOW richiede almeno 15 Mbps per 720p a 60 fps e 25 Mbps per 1080p a 60 fps.

È necessario utilizzare una connessione Ethernet cablata o un router wireless a 5 GHz.

Se il MacBook o il notebook non è dotato di porta Ethernet, potrebbe essere necessario l'uso di un adattatore Ethernet.

Mouse e Tastiere

La maggior parte delle tastiere integrate o USB funziona bene.

Gli utenti Mac devono procurarsi un mouse di gioco dedicato perché Apple Magic Mouse non è dotato di rotella e pulsanti sinistra/destra dedicati, in genere necessari per i giochi. È consigliabile l'utilizzo di un mouse da gaming.

Gamepad

Controller Sony DualShock 4 (con cavo USB e Bluetooth).

Logitech Gamepad F310/F510/F710 (è necessario cambiare il controller per utilizzarlo in modalità di input diretta, e il nano-ricevitore deve essere connesso a una porta USB con sufficiente alimentazione, ad esempio un USB hub o una porta USB iMac/MacBook).

Controller Microsoft Xbox 360 e Xbox One (con cavo USB).

Requisiti hardware

In base ai test e ai collaudi effettuati i seguenti sistemi Mac offrono prestazioni di decodifica video sufficienti per lo streaming da GeForce NOW.

iMac 20” modello dal 2009 in poi

iMac 21.5” modello dal 2009 in poi

iMac 27” modello dal 2012 in poi

MacBook modello dal 2008 in poi

MacBook Retina modello dal 2017 in poi

MacBook Air 11” modello dal 2015 in poi

MacBook Air 13” modello dal 2008 in poi

MacBook Pro 13” modello dal 2015 in poi

MacBook Pro 15” modello dal 2008 in poi

MacBook Pro 17” modello dal 2009 in poi

Mac Pro Late modello dal 2013 in poi

Requisiti di Geforce NOW su SHIELD TV

Requisiti internet

GeForce NOW richiede almeno 15 Mbps per 720p a 60 fps e 25 Mbps per 1080p a 60 fps.

È necessario utilizzare una connessione Ethernet cablata o un router wireless a 5 GHz.

Mouse e tastiere

La maggior parte delle tastiere integrate o USB funziona bene.

Si consiglia l'uso di un mouse da gaming.

Gamepad

SHIELD controller

Controller Microsoft Xbox 360 e Xbox One (con cavo USB)

Controller Sony DualShock 4 (con cavo USB)

Requisiti di Geforce NOW su Android

Sistema operativo

Telefono Android con 2 GB e sistema Android 5.0 (L) o superiore e supporto per OpenGL ES3.2 o superiore.

Gamepad

SHIELD Controller (2017)

Razer Raiju Mobile

Razer Junglecat

Steelseries XL

Steelseries Stratus Duo

Gamepad Sony DualShock 4 per PlayStation 4 con cavo USB e gamepad clip opzionale da collegare al telefono. Se collegate il gamepad tramite USB, utilizzate un cavo USB OTG.

Gamepad Xbox 360 con cavo e gamepad clip opzionale da collegare al telefono. È necessario un cavo USB OTG per collegare il gamepad al telefono.

Gamepad wireless Bluetooth Xbox One con gamepad clip opzionale da collegare al telefono



In alternativa l'app dispone di un gamepad virtuale su schermo, tuttavia non è consigliato l'uso per sessioni di gioco molto lunghe. In tal caso, resta consigliato l'utilizzo di uno dei pad indicati poco sopra.

Cosa ne pensate del servizio di cloud gaming proposto da NVIDIA? Anche voi state cogliendo l'occasione per provarlo in modo gratuito? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, se volete saperne di più sul servizio, potete leggere il nostro provato di Geforce NOW.