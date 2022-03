GeForce NOW RTX 3080, arrivano gli abbonamenti mensili: ecco i nuovi giochi

Lanciato ufficialmente a ottobre 2021 con il piano RTX 3080 di GeForce NOW, a partire da oggi giovedì 10 marzo il tier più elevato del servizio in streaming di NVIDIA diventa finalmente accessibile anche in abbonamento mensile, con tutti i privilegi della sottoscrizione semestrale al cloud gaming su RTX 3080.

Il nuovo piano lanciato dalla casa verde consente di accedere per un mese ai server di NVIDIA GeForce NOW con rig basati su RTX 3080 spendendo 19,99 euro. Chi lo desidera può comunque continuare a sottoscrivere un abbonamento semestrale a 99,99 euro, con un rapporto qualità-prezzo più vantaggioso (equivalente ad una spesa mensile di 16,67 euro).

L'iscrizione al tier RTX 3080 di GeForce NOW offre l'accesso esclusivo ai server basati sulla potente scheda video NVIDIA e a tutti i benefici offerti dalla Serie 30 delle GPU RTX, dal boost prestazionale alla fruizione dei contenuti con l'attivazione del DLSS e degli effetti di illuminazione Ray Tracing. L'utenza iscritta a GeForce NOW RTX 3080 può immergersi in sessioni di gioco di 8 ore in 1440p e 120fps su PC o Mac o fino alla risoluzione 4K su NVIDIA Sghield TV HDR.

Eccovi anche l'elenco dei nuovi ingressi nel catalogo del servizio in abbonamento di NVIDIA:

Buccaneers! (Steam)

Distant Worlds 2 (Steam)

Ironsmith Medieval Simulator (Steam)

Bus Driver Simulator (Steam)

Martha is Dead (Steam)

Survival Quiz City (Steam)

Qualora foste interessati, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su NVIDIA GeForce NOW RTX 3080 alla prova.