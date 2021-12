GeForce NOW RTX 3080 disponibile per tutti e sconti su Shield TV tra le novità NVIDIA

Dopo aver ottimizzato GeForce NOW su Mac e Ubisoft Connect, la casa verde annuncia la fine della fase di preordine per l'abbonamento a GeForce NOW RTX 3080 e il lancio di una nuova offerta con interessanti sconti su NVIDIA Shield TV.

Superata la fase di rodaggio che ha coinvolto solo gli utenti in preorder, il nuovo piano di abbonamento a GeForce NOW che sblocca l'accesso alle potenzialità grafiche e computazionali delle GPU RTX 3080 è finalmente accessibile a tutti coloro che desiderano iscriversi a questo nuovo tier.

L'abbonamento semestrale a GeForce NOW RTX 3080 consente la fruizione degli oltre 1.100 titoli compatibili con la piattaforma in streaming di NVIDIA con la potenza cloud delle schede video della famiglia GeForce RTX Serie 30.

Oltre all'apertura del piano di abbonamento alla versione in streaming di RTX 3080 a tutti gli utenti GeForce NOW interessati, il colosso tecnologico americano esorta gli appassionati a sfruttare l'ultima promozione riguardante NVIDIA Shield TV e Shield TV Pro: i dispositivi della casa verde sono acquistabili con uno sconto di 25 euro presso i rivenditori autorizzati e gli store online elencati da NVIDIA sul sito ufficiale della promozione.

Quanto al catalogo di GeForce NOW, da questa settimana è possibile accedere in cloud gaming anche a titoli come The Crackpet Show, Inscryption, One Hand Clapping e Forewarned.