GeForce Now RTX fino a 4K 120fps: questa settimana arrivano New World e Riders Republic

Oltre ad aver annunciato il nuovo abbonamento GeForce Now RTX 3080, NVIDIA ha svelato anche i giochi in arrivo sulla piattaforma questa settimana, tra le tante novità trovano spazio anche New World di Amazon e Riders Republic di Ubisoft.

L'elenco completo include Disciples Liberation, Elyon, Riders Republic, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Sword and Fairy 7, The Forgotten City, Legend of Keepers, New World e Townscaper. La compagnia ha poi rivelato altri dettagli sulla sottoscrizione GeForce Now RTX 3080 sottolineando come gli abbonati "avranno accesso esclusivo ai nuovi server, trasmettendo in streaming la libreria GeForce Now di oltre 1.100 giochi ad una risoluzione fino a 1440p su PC e Mac, 4K HDR su NVIDIA Shield e fino a 120fps con le app per PC, Mac e Android."

Inoltre gli iscritti al nuovo abbonamento premium godranno di "sessioni più lunghe ed un maggior controllo sulle impostazioni di gioco con RTX ON e DLSS per tutti i giochi supportati." NVIDIA GeForce Now RTX 3080 può essere sottoscritto ora dai membri Founders e Priority in Europa e Stati Uniti al prezzo di 99.99 euro per sei mesi, gli abbonati Founders potranno iscriversi mantenendo i propri vantaggi e ottenendo uno sconto del 10% sull'abbonamento.