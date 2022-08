GeForce Now: Saints Row e Thymesia tra i quasi 40 giochi in arrivo entro fine agosto

Il catalogo di NVIDIA GeForce Now è destinato ad ampliarsi notevolmente da qui sino alla fine del mese di agosto. Il servizio di gaming in streaming si prepara ad accogliere un'ingente ondata di nuovi giochi, tra cui compaiono anche gli attesi Saints Row, reboot della serie open world di Volition, e Thymesia, action game ispirato a Bloodborne.

Iniziamo con l'elenco di nuovi giochi disponibili sin da questa settimana, tra cui sono inclusi Asphalt 9, Turbo Golf Racing, e Video Horror Society.

Retreat to Enen (Nuova uscita su Steam e Epic Games Store)

Asphalt 9: Legends (Nuova uscita su Steam)

Lost Light (Nuova uscita su Steam)

Camp Canyonwood (Nuova uscita su Steam, disponibile ora)

Turbo Golf Racing (Nuova uscita su Steam, disponibile ora)

Creeper World 4 (Steam)

Hardspace: Shipbreaker (Epic Games Store)

Strategic Mind: Blitzkrieg (Epic Games Store)

Strategic Mind: The Pacific (Epic Games Store)

Strategic Mind: Spectre of Communism (Epic Games Store)

Strategic Mind: Fight for Freedom (Epic Games Store)

Talisman: Digital Edition (Steam)

Video Horror Society (Steam e Epic Games Store)

Nel corso del mese arriveranno tantissime altre novità, per un totale di ben 38 nuovi titoli per il catalogo di NVIDIA GeForce Now per il mese di agosto. Ecco la lista completa:

Tyrant’s Blessing (Nuova uscita su Steam, disponibile l'8 agosto)

Farthest Frontier (Nuova uscita su Steam, disponibile il 9 agosto)

Arcade Paradise (Nuova uscita su Steam e Epic Games Store, lancio fissato all'11 agosto)

Rumbleverse (Nuova uscita su Steam e Epic Games Store, lancio fissato all'11 agosto)

Cult of the Lamb (Nuova uscita su Steam, lancio fissato all'11 agosto)

Thymesia ( Nuova uscita su Steam, lancio fissato al 18 agosto )

Ultimate Fishing Simulator 2 (Nuova uscita su Steam, lancio fissato al 22 agosto)

Fallen Legion Revenants (Nuova uscita su Steam e Epic Games Store, lancio fissato al 23 agosto)

Saints Row (Nuova uscita su Epic Games Store, lancio fissato al 23 agosto)

The Bridge Curse: Road to Salvation (Nuova uscita su Steam, lancio fissato al 25 agosto)

F1 Manager 2022 (Nuova uscita su Steam e Epic Games Store, lancio fissato al 30 agosto)

Scathe (Nuova uscita su Steam, lancio fissato al 31 agosto)

Mondealy (Nuova uscita su Steam, lancio fissato al 31 agosto)

Century: Age of Ashes (Steam e Epic Games Store)

Clanfolk (Steam)

Coromon (Steam e Epic Games Store)

Dark Deity Name (Steam e Epic Games Store)

Hotline Miami 2: Wrong Number (Steam)

HYPERCHARGE: Unboxed (Steam e Epic Games Store)

Infinite Lagrange (Steam)

Last Call BBS (Steam) Lumencraft (Steam)

Phoenix Point (Epic Games Store)

Plague Inc: Evolved (Steam)

Rebel Inc: Escalation (Steam)

Come potete osservare sono presenti sia produzioni pubblicate da diverso tempo che da novità in arrivo al day one sul servizio di NVIDIA. Saints Row e Thymesia sono tra i titoli di maggior richiamo in questo elenco, ma sicuramente gli appassionati di gestionali e simulatori si lasceranno catturare da F1 Manager 2022, mentre gli amanti degli action adrenalinici e senza compromessi potranno virare su Hotline Miami 2: Wrong Number. Seguendo questo indirizzo potete consultare gli ultimi 13 giochi che si sono aggiunti al catalogo del servizio, tra cui compaiono Neon Blight, Outward Definitive Edition, Titan Quest Anniversary Edition, Wonder Boy: The Dragon's Trap e altri ancora.