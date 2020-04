GeForce Now: scompaiono i giochi Xbox e Warner Bros

NVIDIA ha rimosso dal catalogo GeForce Now tutti i giochi di Xbox Game Studios, Klei Entertainment, Codemasters e Warner Bros Interactive Entertainment. I motivi alla base di questa decisione non sono del tutto chiari.

Con ogni probabilità la compagnia vuole rinegoziare gli accordi di distribuzione con i publisher indicati, la speranza quindi è quella di vedere tornare nel prossimo futuro i giochi delle compagnie citate, nelle scorse settimane sono stati rimossi dal catalogo anche i giochi di Bethesda, Activision e 2K Games.

In tutti i casi i problemi sono di ordine burocratico e non sembrano essere in alcun modo legati alla qualità dei giochi o del servizio NVIDIA, molte aziende stanno rinegoziando i propri contratti e quasi certamente i più grandi publisher torneranno ad offrire i propri titoli su NVIDIA GeForce Now, piattaforma streaming che nel corso del tempo sta conquistando sempre più utenti.

Se volete provare il servizio potete attivare l'abbonamento gratis GeForce Now il quale vi permetterà di accedere ad un ridotto numero di funzionalità, sbloccabili completamente con l'abbonamento Fondatore, il quale permette di usare GeForce Now senza limitazioni di alcun tipo. Su Everyeye.it trovate anche i requisiti GeForce Now per PC, Mac, Shield e Android.