GeForce NOW: da Shadow Warrior 3 e Martha is Dead, tutte le novità di marzo

Nel consueto appuntamento settimanale sulle novità di GeForce NOW, i rappresentanti di NVIDIA ci inseriscono anche la scaletta delle uscite mensili che andranno a rimpolpare di contenuti il catalogo digitale del servizio in game streaming da qui a fine marzo.

La prima e, forse, più importante novità riguarda l'approdo su GeForce NOW (con supporto a DLSS) di Shadow Warrior 3, l'ultimo capitolo dell'iconica serie sparatutto sviluppata da Flying Wild Hog (qui trovate la nostra recensione di Shadow Warrior 3). Il frenetico FPS con protagonista Lo Wang accompagna l'arrivo su GeForce NOW dell'avventura sci-fi FAR Changing Tides e precede l'approdo nell'elenco delle esperienze da fruire in cloud di ELEX 2.

GeForce NOW: tutte le novità di marzo

ELEX II (nuovo lancio su Steam)

FAR: Changing Tides (nuovo lancio su Steam)

Shadow Warrior 3 (nuovo lancio su Steam)

AWAY: The Survival Series (Epic Games Store)

Labyrinthine Dreams (Steam)

Sins of a Solar Empire: Rebellion (Steam)

TROUBLESHOOTER: Abandoned Children (Steam)

The Vanishing of Ethan Carter (Epic Games Store)

Buccaneers! (nuovo lancio su Steam, 7 marzo)

Ironsmith Medieval Simulator (nuovo lancio su Steam, 9 marzo)

Distant Worlds 2 (nuovo lancio su Steam, 10 marzo)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 (nuovo lancio su Steam, 17 marzo)

The Settlers (nuovo lancio su Ubisoft Connect, 17 marzo)

Syberia: The World Before (nuovo lancio su Steam e Epic Games Store, 18 marzo)

Lumote: The Mastermote Chronicles (nuovo lancio su Steam, 24 marzo)

Turbo Sloths (nuovo lancio su Steam, 30 marzo)

Blood West (Steam)

Bus Driver Simulator (Steam)

Conan Chop Chop (Steam)

Dread Hunger (Steam)

Fury Unleashed (Steam)

Hundred Days - Winemaking Simulator (Steam)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Steam)

Martha is Dead (Steam and Epic Games Store)

Power to the People (Steam)

Project Zomboid (Steam)

Rugby 22 (Steam)

A chi ci segue, ricordiamo che a metà febbraio l'ecosistema di funzionalità e servizi legati alla piattaforma "su nuvola" di NVIDIA ha visto l'arrivo su GeForce NOW del login a Discord e di bonus per World of Warships.