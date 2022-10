NVIDIA GeForce Now: streaming ad alta risoluzione su PC e 120fps sui nuovi Chromebook

Dopo essersi premurata di lanciare i driver Game Ready per il DLSS 3 di Marvel's Spider-Man Remastered, NVIDIA espande ulteriormente la piattaforma in game streaming di GeForce Now con l'arrivo dei 120fps sui primi Chromebook per il cloud gaming.

La casa verde conferma così il suo impegno nel rendere fruibili i contenuti di GeForce Now su un numero sempre maggiore di dispositivi: la piattaforma cloud di NVIDIA supporta infatti i nuovi Chromebook, i primi portatili costruiti su misura per il game streaming.

I futuri possessori dell'Acer Chromebook 516 GE, dell'ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip e del Lenovo Ideapad Gaming Chromebook avranno l'opportunità di accedere ai servizi offerti da GeForce Now fruiendoli su dispositivi con display ad alta frequenza di aggiornamento e ad alta risoluzione, tastiere da gioco, connettività WiFi 6 e audio avanzato. Attraverso la sottoscrizione a GeForce Now RTX 3080, i giocatori avranno anche modo di giocare in streaming oltre 1.400 titoli PC con risoluzioni e framerate fino a 1600p e 120fps. Ciascuno dei tre Chromebook appena elencati vengono inoltre forniti con un abbonamento gratuito di tre mesi al tier RTX 3080 di GeForce Now.

L'aumento da 1440p a 1600p della risoluzione massima accessibile con GeForce Now RTX 3080 è disponibile per tutti coloro che sono abbonati a questo tier. NVIDIA ci informa inoltre di aver ampliato il catalogo dei giochi supportati per fare spazio a questi nuovi titoli:

Asterigos: Curse of the Stars (Steam)

Kamiwaza: Way of the Thief (Steam)

LEGO Bricktales (Steam ed Epic Games)

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim (Steam)

PC Building Simulator 2 (Epic Games)

The Last Oricru (Steam, 13/10)

Rabbids: Party of Legends (Ubisoft, 13/10)

The Darkest Tales (Steam, 13/10)

Scorn (Steam ed Epic Games, 14/10)

Warhammer 40,000: Darktide Closed Beta (Steam, disponibile dal 14/10 al 17/10)

Dual Universe (Steam)

Qualora foste interessati, qui trovate un nostro speciale su GeForce Now RTX 3080 e lo streaming 1440p alla prova.