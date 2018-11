GeForce RTX offerta in bundle con vari giochi per il Black Friday

Oggi NVIDIA annuncia l’arrivo del bundle che comprende Battlefield V con GPU GeForce RTX. Annunciamo inoltre che Wolfenstein II: The New Colossus ora supporta NVIDIA Adaptive Shading (NAS) e che abbiamo rilasciato un nuovo driver di gioco per Darksiders III.

Giusto in tempo per il “Black Friday" ed il "Cyber Monday", tutti coloro che acquisteranno una nuova scheda grafica GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 o un PC desktop da una delle nostre aziende partner, riceverà una copia di Battlefield V. L’offerta sarà valida da oggi fino al 7 gennaio 2018.1

La scorsa settimana, Battlefield V è diventato il primo gioco a sfruttare la nuova tecnologia Ray Tracing quando la prima versione di DXR è diventata disponibile tramite una patch in-game. Le GPU NVIDIA GeForce RTX offrono ai giocatori un’esperienza unica di Battlefield V su PC.

Wolfenstein II: The New Colossus è ora il primo gioco a utilizzare un'altra funzione avanzata di GeForce RTX, NVIDIA Adaptive Shading (NAS).

Utilizzando l'API Vulkan, il titolo Wolfenstein II: The New Colossus beneficia già di numerosi nuovi miglioramenti architetturali di Turing Ieri Wolfenstein II: The New Colossus è stato ulteriormente ottimizzatoquando il gioco ha aggiunto il supporto ad NVIDIA Adaptive Shading (NAS) tramite una patch in-game.

Il NAS consiste in una varietà di tecniche che utilizzano la nuova tecnologia di ombreggiatura a velocità variabile di Turing per aumentare le prestazioni e la qualità del rendering applicando una quantità flessibile di potenza di elaborazione a diverse aree dell'immagine. In particolare, Wolfenstein II: The New Colossus utilizza il Content Adaptive shading e la Motion Adaptive shading. Grazie a questi miglioramenti architetturali, Wolfenstein II: The New Colossus offre prestazioni con GPU Turing che sono fino al 70% più veloci rispetto a quelle che si ottenevano utilizzando la precedente serie Pascal. Con Turing che sta diventando il punto di riferimento per lo sviluppo di giochi PC, ci aspettiamo sempre più giochi in futuro che trarranno vantaggio dalla sua architettura.

I giocatori che utilizzano GeForce sono “Game Ready” con l'uscita del driver di gioco dedicato a Darksiders III. Disponibili dal giorno del lancio o prima, i driver NVIDIA Game Ready offrono la migliore esperienza per i giocatori GeForce, grazie al lavoro degli ingegneri NVIDIA che si sono adoperati fino all'ultimo minuto possibile per ottimizzare le prestazioni e il gameplay. Come ulteriore verifica della qualità, ogni driver Game Ready è certificato WHQL da Microsoft.

